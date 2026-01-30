Маск готовит эпохальное бизнес-решение

Американский миллиардер Илон Маск готовит громкое бизнес-решение. О нем, ссылаясь на инсайдеров, сообщает Bloomberg.

Сказано, что его компания SpaceX рассматривает возможность слияния с производителем электромобилей Tesla или же с ИИ-стартапом xAI, которые также принадлежат предпринимателю.

В публикации сказано: «SpaceX рассматривает возможное слияние с Tesla Inc., а также альтернативную комбинацию с компанией в сфере искусственного интеллекта xAI».

Источники говорят, что идею слияния космической компании с Tesla продвигают ряд инвесторов.

Добавляется при этом, что любой вариант сделки может привлечь большой интерес со стороны инвесторов с Ближнего Востока и инфраструктурных фондов.

Отмечается, что окончательного решения принято не было, компании могут и отказаться от идеи слияния.

Ранее Маск решил вернуться в политику.