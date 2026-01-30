Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
В США ввели чрезвычайное положение – названа причина

В США ввели чрезвычайное положение – названа причина

Агата Кловская
30.01.26 10:08
122
В США ввели чрезвычайное положение – названа причина

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США. Причиной стала Куба.

В Белом доме информировали: «Правительство Кубы продолжает представлять угрозу национальной безопасности США».

Подчеркивается: «Мы не позволим иностранным государствам поддерживать этот режим, предоставляя ему жизненно важные энергоресурсы. Отныне любая страна, которая поставляет нефть Гаване, столкнется с экономическими последствиями в виде тарифов на свои товары при ввозе в США».

Отмечается, что новые меры направлены на усиление изоляции Кубы.

Американский лидер приказал соответствующим ведомствам, в частности министерству торговли и министерству финансов, разработать механизм идентификации нарушителей и определить размер таможенных ставок.

Ранее Трамп предрек крах Кубы.

Тэги: США, мир, Куба, Дональд Трамп

Комментарии

fraza.com
fraza.com
