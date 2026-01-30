Трамп вновь жестко атаковал Канаду – выдвинул новые угрозы

Президент США Дональд Трамп продолжает атаковать Канаду. Вновь угрожает пошлинами.

В социальной сети Truth Social он написал: «Исходя из того, что Канада неправомерно, незаконно и непреклонно отказалась сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из лучших и самых современных самолетов, когда-либо производившихся, мы этим отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, большая американская компания, не получит полную сертификацию, как это должно было произойти много лет назад».

По словам американского лидера, «Канада фактически запрещает продажу продукции Gulfstream на своей территории через этот самый процесс сертификации».

Добавляется: «Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я наложу на Канаду 50-процентные пошлины на все самолеты, продаваемые в США».

