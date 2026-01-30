Мэр одного из украинских городов стал участником смертельного ДТП

Резонансное ДТП произошло возле села Пушково в Кировоградской области. О нем поведали в полиции и ГСЧС.

Предварительно известно, что мэр Вознесенска Евгений Величко попал в аварию, в которой погиб человек.

Указывается, что, прибыв по вызову, спасатели с помощью электроинструмента провели деблокирование травмированной женщины 1977-го года рождения из поврежденного в результате ДТП легкового автомобиля.

Отмечается, что другой участник ДТП – мужчина 1986 года рождения, к сожалению, погиб.

Причиной аварии называют неблагоприятные погодные условия.

