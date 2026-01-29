Фицо набросился на журналистов после публикации о его впечатлениях от встречи с Трампом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на публикацию газеты Politico, которая написала о его впечатлениях от личного общения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Фицо категорически отверг материал издания, назвав его «ложью ненавистного, пробрюссельского либерального портала».

По его словам, публикация является примером деградации либеральной и прогрессивной политической и медийной среды, которая, по его мнению, прибегает к манипуляциям, дезинформации и преследованию политических оппонентов.

Премьер сказал, что Politico распространило ложную информацию о том, как он якобы оценивал встречу с президентом США на неформальном саммите в Брюсселе.

«Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, свидетелей нет, но это не помешало порталу Politico выдумать ложь. Хорошо известно, что я являюсь одним из „любимчиков“ этого портала, где суверенитет, борьба за национальные интересы и собственное мнение считаются преступлениями», — заявил премьер Словакии.

По словам Фицо, он не выступал на этом саммите и открыто критиковал как само мероприятие, так и его подготовку.

Также глава правительства Словакии заявил, что во время саммита не имел никаких неформальных разговоров с премьер-министрами или президентами относительно своего визита в США.

«Были настойчивые попытки сорвать мой визит в США, как это было в случае с моим визитом в Россию, где некоторые страны-члены ЕС даже не позволили мне пролетать над их территорией! Вот что называется солидарностью», — заявил он.

Фицо отметил, что частично разделяет политические подходы президента США, однако с некоторыми из них не согласен.

В то же время он признался, что после своего жесткого заявления по Венесуэле ожидал отмены визита в Вашингтон, чего не произошло, и это заставило его еще больше ценить встречу с американским лидером.

В завершение словацкий премьер заявил, что настоящая цель Politico заключается в попытке разрушить конструктивные отношения, которые Словакия, по его словам, поддерживает с различными регионами мира.

«Если мне нужно высказать критическое мнение, мне не нужны для этого никакие рупоры», — добавил Фицо.

Напомним, газета Politico со ссылкой на источники написала, что премьер Словакии Фицо был шокирован «опасным психологическим состоянием» Трампа после встречи с ним в Мар-а-Лаго.

Как утверждали журналисты, своими впечатлениями от личного общения с президентом США Фицо поделился с лидерами ЕС на саммите на прошлой неделе.

Фицо якобы заявил им, что Трамп «сошел с ума».