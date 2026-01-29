Все разделы

Украина быстро прорывается сквозь туман войны, и это вызов для НАТО, — CEPA

Украина быстро прорывается сквозь туман войны, и это вызов для НАТО, — CEPA

Александр Панько
29.01.26 14:32
189
Украина быстро прорывается сквозь туман войны, и это вызов для НАТО, — CEPA

Темпы технологических изменений на украинской линии фронта сейчас впечатляют и ставят западные армии перед серьезным вызовом.

Как пишет аналитик Дэвид Акс для Центра анализа европейской политики (CEPA), в конце прошлого года, во время самой суровой зимы за многие годы, российские войска пытались использовать холод и густой туман, чтобы получить тактическое преимущество вдоль всей линии фронта. Механизированные силы России прорвали украинские позиции вокруг города Покровск в Донецкой области, надеясь, что украинские беспилотники не смогут эффективно действовать в условиях ограниченной видимости.

Но украинцы быстро адаптировались. Массовое внедрение тепловизионных беспилотников позволило видеть сквозь туман и нейтрализовать преимущество россиян. По оценкам Института изучения войны (ISW), территориальные завоевания России в декабре 2025 года упали с 43 до всего 6 квадратных км в день, а потери российских сил составили около 35 000 человек только за месяц.

Аналитик отмечает, что цикл разработки и внедрения технологий в Украине составляет от нескольких недель до нескольких месяцев, тогда как западные армии работают по стандартному трехлетнему циклу. Это означает, что даже самые современные вооруженные силы США, Франции или Германии рискуют отставать в скорости адаптации.

«Способ оставаться впереди — это тесная связь между разработчиками и солдатами на передовой», — объясняет украинско-американский военный корреспондент Дэвид Кириченко.

Скорость, с которой украинские силы учатся и внедряют новые технологии, ставит западные государства перед вопросом: смогут ли они адаптироваться к реалиям современной войны, если столкнутся с конфликтом такого масштаба?

Опыт Украины показывает, что инновации на поле боя могут значительно изменить баланс сил, даже против численно превосходящего противника. Для Запада это сигнал о необходимости более быстрых циклов разработки, более тесного сотрудничества с технологическими компаниями и оперативной интеграции новых систем в войска.

Напомним, что в рейтинге Global Firepower в ТОП-5 стран с самыми сильными армиями мира входят США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Тогда как украинская армия, находясь на 20-й строчке, якобы уступает Испании и Египту.

Преимущества украинской армии: размеры, военно-морской потенциал, объемы добычи угля, размеры железнодорожной сети и объемы расходов на оборону. Тогда как слабыми сторонами ВСУ являются отсутствие флота и большие объемы потребления угля, нефти и газа.

