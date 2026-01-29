В Украине могут обновить перечень болезней, определяющих пригодность к службе

Министерство обороны Украины подготовило исключение некоторых болезней из перечня тех, которые определяют пригодность к службе в армии. Об этом в интервью Главкому рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова, которая отметила, что нынешние требования по состоянию здоровья значительно снижены из-за дефицита личного состава.

Так, по ее словам, многие военнообязанные, формально признанные годными, на самом деле не способны выполнять задачи армии.

Омбудсмен объяснила, что нынешняя система военно-врачебной комиссии осуществляет лишь поверхностный осмотр состояния здоровья. Мол, если явных признаков заболевания нет, то человека признают годным к службе.

Решетилова отметила, что во время войны в войска попадают не все здоровые люди, а физическая нагрузка и стрессовые ситуации часто ухудшают состояние здоровья военнослужащих.

Она также отметила проблему «букета болезней». Даже если отдельные болезни, например диабет, радикулит или повышенное давление, формально позволяют службу, то их сочетание может делать военнослужащего непригодным. Поэтому оценку пригодности нужно делать с учетом всех болезней вместе, а не по каждой отдельно.

«Насколько я знаю, изменения в приказ № 402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность», — сказала омбудсмен.

Ранее спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, что мужчины в возрасте от 50 лет, которые попадают на службу, вряд ли могут быть штурмовиками, поэтому они служат в подразделениях обеспечения, военкоматах и тому подобное.

Говоря о прохождении ВВК мужчинами 50+, Истомин отметил, что утверждение непригодности в этой группе случается не намного чаще, чем среди младших. По его словам, хотя в старшем возрасте люди чаще имеют проблемы со здоровьем, они обычно не настолько серьезны, чтобы мешать выполнению служебных обязанностей.