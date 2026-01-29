Все разделы

Новости > Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

Александр Панько
29.01.26 11:22
46

Украина и ее партнеры нуждаются в конкретном плане для наращивания и поддержания военной мощи государства, независимо от того, удастся ли достичь перемирия. Европа должна быть готова к тому, что США могут обнулить предоставленные гарантии. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

Отмечается, что размещение западных войск в Украине и обязательства принять меры в случае очередного вторжения со стороны РФ будут полезными составляющими такого плана. Однако основой для долгосрочного сдерживания должны быть собственные боевые возможности Украины и ее технологические достижения в области обороны:

«Киев нуждается в программе поддержки партнеров, которая сочетает большие пакеты помощи, инвестиции, приобретения, сотрудничество в области разведки и каналы подготовки кадров как часть более масштабного плана укрепления вооруженных сил и промышленной базы — в идеале, это должно быть усилие, которое продлится не менее пяти лет», — говорится в материале.

В то же время автор отмечает, что перевооружение Украины будет дорогостоящим, в то время как в Европе до сих пор не могут обеспечить необходимые средства для долгосрочного планирования. Альтернатива, при которой украинские вооруженные силы постоянно находятся в режиме выживания, все же будет намного дороже.

FA отмечает, что США готовы участвовать в структуре безопасности для Украины, которая включает как развертывание войск под руководством Европы, так и так называемые гарантии по статье 5. Однако даже при условии участия США надежность европейских гарантий будет оставаться под сомнением.

Сейчас любой потенциальный агрессор понимает, что нападение на союзника США по договору вызовет военную реакцию со стороны американцев. Однако в случае Украины ни Европа, ни США не продемонстрировали готовности воевать на ее стороне. Более того, с 2022 года они не раз подчеркивали, что их политика сосредоточена на том, чтобы избежать прямой войны с Россией.

Неопределенность усугубляется изменчивым характером Трампа, пишет автор. Кроме того, свою роль играют его взгляды на Россию и разжигание напряженности в трансатлантических отношениях его угрозами в отношении Гренландии: «Даже если Трамп согласится на поддержку США на бумаге, мало что помешает ему нарушить свое обещание в случае российского нападения. Он может легко объявить соглашение недействительным, повторяя свое частое утверждение, что Украина несет ответственность за провоцирование российской агрессии».

Учитывая это, Европа и Украина предложили США возглавить механизм мониторинга и проверки прекращения огня. Также Киев просит Конгресс США закрепить согласованные гарантии на законодательном уровне. Но даже при условии одобрения Конгрессом, выполнение любых гарантий будет зависеть от прихотей президента, добавляет автор. По его словам, враждебность Трампа к Европе и ее интересам в области безопасности и экономики является определяющей чертой его внешней политики и, кажется, только усиливается.

Чтобы любая долгосрочная стратегия перевооружения была эффективной, Украина должна сначала решить собственные проблемы, пишет издание. Речь идет, в частности, о нехватке личного состава.

«Способность Украины набирать, обучать, проводить ротации и содержать войска была истощена изнурительным характером войны, что обнажило сложность формирования устойчивой, прочной оборонной позиции во время боевых действий. Многолетняя плановая структура, которая четко связывает видение Украины относительно ее будущей военной позиции с реалистичными источниками финансирования, помогла бы стране начать создание инфраструктуры для формирования резерва солдат», — говорится в материале.

В то же время развертывание многонациональных войск должно функционировать как элемент более широкой архитектуры безопасности, которая должна усилить, а не заменить украинские вооруженные силы.

По оценкам The Economist, Украине понадобится около 390 миллиардов долларов на бюджетную поддержку и военную помощь в период с 2026 по 2029 год. Из этой суммы примерно 50 миллиардов долларов в год необходимы для покрытия бюджетного дефицита Киева.

«Для достижения этой цифры европейские члены НАТО должны будут примерно удвоить свой текущий уровень поддержки Украины — с около 0,2% ВВП до около 0,4%. Это может быть сложно в эпоху жестких бюджетов, но альтернативой является ухудшение боевой мощи Украины, что сделает остальную Европу гораздо более уязвимой», — констатирует издание.

Напомним, США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности.

Тэги: США, Украина, Европа, Дональд Трамп, гарантии безопасности

