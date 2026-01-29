В Италии случайно обнаружили артефакт эпохи динозавров, который годами не замечали

В северной Италии археологи и палеонтологи обнаружили уникальную находку — на скальном склоне обнаружены тысячи следов динозавров возрастом около 210 миллионов лет. Как пишет Sky News, некоторые из отпечатков достигают до 40 сантиметров в ширину и имеют четко различимые следы когтей. Специалисты называют это открытие одним из «самых впечатляющих», которые им приходилось видеть.

Находку сделал фотограф дикой природы Элио Делла Феррера в сентябре во время работы в Национальном парке Стельвио. Готовясь снимать оленей и грифов, он навел камеру на вертикальную скальную стену над дорогой и тогда заметил многочисленные отпечатки. По предварительным оценкам, на участке протяженностью около пяти километров может быть до 20 тысяч следов, большинство из которых сохранились в хорошем или удовлетворительном состоянии.

«Самым большим удивлением было не само открытие следов, а их невероятное количество. Там действительно десятки тысяч отпечатков», — рассказал Феррера. По его словам, скала находится преимущественно в тени, поэтому без мощного объектива следы было бы сложно разглядеть, несмотря на то, что они фактически были на виду.

Палеонтолог Миланского музея естественной истории Кристиано Даль Сассо отметил, что это одно из крупнейших и древнейших мест со следами динозавров в Италии.

«За 35 лет моей работы это одно из самых эффектных открытий. Реальность на этот раз действительно превосходит воображение», — подчеркнул он. Он добавил, что на некоторых отпечатках хорошо видно: животные двигались спокойно, ровным ритмичным шагом, не бежав.

Следы расположены у входа в национальный парк, примерно в полутора километрах от горного городка Бормио, где в феврале должны состояться соревнования по горнолыжному спорту во время Зимних Олимпийских игр.

Специалисты считают, что отпечатки оставили стада травоядных длинношеих динозавров — предположительно платеозавров. Более 200 миллионов лет назад, в триасовый период, эта территория была теплой лагуной. Именно такие условия позволяли динозаврам передвигаться вдоль побережья и оставлять следы в мягком иле вблизи воды.

