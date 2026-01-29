Все разделы

Новости > На фоне больших потерь Россия ищет солдат в тюрьмах и за рубежом

На фоне больших потерь Россия ищет солдат в тюрьмах и за рубежом

Александр Панько
29.01.26 10:31
95
На фоне больших потерь Россия ищет солдат в тюрьмах и за рубежом

Россия активизировала поиск новых военнослужащих для войны против Украины, предлагая большие денежные бонусы, освобождение из тюрем и упрощенное получение гражданства иностранцам. Так Москва пытается пополнить армию после почти четырех лет боевых действий и в то же время избежать непопулярной общенациональной мобилизации, пишет Associated Press.

Для россиян со средним доходом контракт означает значительные выплаты. Для заключенных – шанс избежать жестких условий содержания. Для мигрантов – быстрый путь к легализации в России. Единственное условие – подписать контракт и отправиться на войну в Украину.

Президент РФ Владимир Путин заявил в прошлом месяце, что в Украине воюют около 700 тысяч российских военнослужащих. Подобные цифры он называл и раньше, однако независимо проверить их невозможно.

Потери Москва официально почти не раскрывает. По оценке Министерства обороны Великобритании, по состоянию на лето прошлого года более 1 миллиона российских военных могли быть убиты или ранены.

Независимый проект "Медиазона" совместно с BBC и волонтерами идентифицировал более 160 тысяч погибших, из которых более 550 – иностранцы из более чем двух десятков стран.

В отличие от Украины, где с 2022 года действует военное положение и мобилизация, Кремль избегает нового массового призыва. После частичной мобилизации осенью 2022 года, когда было призвано 300 тысяч мужчин и десятки тысяч бежали из страны, власти сделали ставку на так называемую добровольную контрактную службу.

Путин утверждает, что в 2024 году контракты подписали более 400 тысяч человек, но эти данные не подтверждены независимо. Правозащитники отмечают, что многие контракты формально заключаются на год, но автоматически продлеваются на неопределенный срок.

Российские власти предлагают высокие зарплаты, налоговые льготы, списание долгов и региональные бонусы, которые местами достигают десятков тысяч долларов.

Например, в Ханты-Мансийском округе совокупные выплаты новобранцу могут составить около 50 тысяч долларов, что более чем в два раза превышает средний годовой доход в регионе.

В то же время СМИ и правозащитники сообщают о давлении на срочников в возрасте 18-30 лет, которых формально не должны были отправлять на фронт, но заставляют подписывать контракты. Активно вербуют и заключенных – практику, которую сначала применяла ЧВК "Вагнер", а затем переняло Минобороны РФ.

Отдельным направлением стала вербовка иностранцев. Россия приняла законы об ускоренном предоставлении гражданства тем, кто поступает в армию. По сообщениям активистов, мигрантов в России часто задерживают во время рейдов и склоняют к службе, а новых граждан направляют в военкоматы.

В ноябре Путин подписал указ, который фактически сделал военную службу обязательной для части иностранцев, претендующих на постоянное проживание.

Мужчины из Индии, Непала, Бангладеш, а также из стран Африки и Ближнего Востока заявляют, что их обманом заманивали в Россию обещаниями работы, а затем заставляли подписывать военные контракты. Индия и Непал официально потребовали возвращения своих граждан, завербованных для войны, а Багдад сообщает о тысячах иракцев в рядах российской армии.

Напомним, по данным украинского агентства по вопросам военнопленных, на стороне России воевали или воюют более 18 тысяч иностранцев, почти 3400 из них погибли, а сотни находятся в плену в Украине.

Аналитики отмечают, что Кремль стал "более креативным" в поиске новобранцев, но эти усилия становятся все более дорогостоящими. На фоне замедления экономики расходы на войну и вербовку создают все большее давление на российскую финансовую систему.

