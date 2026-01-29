Рютте спас НАТО от конфликта с Трампом в Гренландии, но крайне дорогой ценой, — Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с помощью лести успешно отговорил Дональда Трампа от угроз аннексировать Гренландию и спас Альянс от разрушения. Однако цена может быть слишком высока, поскольку это создало конфликт между Рютте и другими европейскими лидерами и оставило НАТО в уязвимом положении, пишет Politico.

«Это столкновение также обнажает растущую линию разлома внутри НАТО: убеждение Рютте в том, что сохранение лояльности Трампа — единственный способ сохранить Альянс в целости, и растущая тревога Европы по поводу того, что эта стратегия подрывает его», — отмечается в статье.

Однако защитники Рютте утверждают, что он выполнил свою задачу по сохранению единства альянса, задачу настолько сложную, что не всегда может гарантировать удовлетворенность всех 32 членов альянса. Чиновники, знакомые с его методами работы, также настаивают на том, что в частных разговорах с Трампом он общается более откровенно.

Тем не менее, противостояние в Гренландии «нанесло большой ущерб», — сказал один дипломат НАТО. Подход Рютте — это «пластырь», который «оттолкнул союзников», добавили они. «Мы — альянс из 32 стран, а не клуб «США плюс 31».

НАТО хорошо известна своим обязательством по коллективной обороне — статьей 5, — но альянс также связан статьями 2 и 3, которые призывают страны содействовать экономическому сотрудничеству и взаимному перевооружению. Своими угрозами ввести пошлины на европейские товары и захватить Гренландию Трамп нарушил обе статьи, заявил тот же дипломат НАТО.

Усугубляет это беспокойство тот факт, что Трамп ранее ставил под сомнение свою поддержку статьи 5 и принижал военные обязательства других союзников, ложно заявив на прошлой неделе, что европейцы «немного отошли от линии фронта» в возглавляемой США войне в Афганистане.

За первый срок в Белом доме Рютте сразу же наладил хорошие отношения с Трампом и понял, что публичная лесть — ключ к сохранению расположения президента США.

«Он может смиренно и скромно себя вести, чтобы достичь своей цели», — сказала Петра де Конинг, написавшая биографию Рютте в 2020 году. Часто это доводится до крайностей: голландец назвал Трампа «папочкой» во время прошлогоднего саммита НАТО в Гааге и щедро хвалил его в сообщениях, просочившихся в прессу от президента США.

Но в частном порядке он более откровенен с Трампом, по словам человека, знакомого с образом мышления Рютте. «Отношения основаны на доверии», — сказал он, — «но если его подтолкнуть, он будет говорить прямо».

Хотя сделка, призванная заставить Трампа отказаться от угроз в отношении Гренландии, возможно, оставила неприятный осадок в Европе, НАТО не было разрушено. Но поддержание хороших отношений с Трампом рискует подтолкнуть президента США к еще большей смелости в будущем. Это также может создать проблемы для альянса.

«В интересах альянса [он] подлизывается» к Трампу, — сказал дипломат НАТО. «Но вопрос в том, где этому конец?».

Генсек НАТО что если кто-то считает, что Евросоюз или Европа в целом способны защитить себя без США, то «пусть и дальше мечтает».

Он сказал, что в этом случае расходы Европы на оборону должны будут значительно возрасти до 10%, а также потребуется закупить собственное ядерное оружие и потратить «миллиарды и миллиарды евро».

По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже по мере изменения приоритетов Америки «всегда будет очень сильное присутствие США в Европе».