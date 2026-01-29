Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рютте спас НАТО от конфликта с Трампом в Гренландии, но крайне дорогой ценой, — Politico

Рютте спас НАТО от конфликта с Трампом в Гренландии, но крайне дорогой ценой, — Politico

Александр Панько
29.01.26 09:49
106
Рютте спас НАТО от конфликта с Трампом в Гренландии, но крайне дорогой ценой, — Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с помощью лести успешно отговорил Дональда Трампа от угроз аннексировать Гренландию и спас Альянс от разрушения. Однако цена может быть слишком высока, поскольку это создало конфликт между Рютте и другими европейскими лидерами и оставило НАТО в уязвимом положении, пишет Politico.

«Это столкновение также обнажает растущую линию разлома внутри НАТО: убеждение Рютте в том, что сохранение лояльности Трампа — единственный способ сохранить Альянс в целости, и растущая тревога Европы по поводу того, что эта стратегия подрывает его», — отмечается в статье.

Однако защитники Рютте утверждают, что он выполнил свою задачу по сохранению единства альянса, задачу настолько сложную, что не всегда может гарантировать удовлетворенность всех 32 членов альянса. Чиновники, знакомые с его методами работы, также настаивают на том, что в частных разговорах с Трампом он общается более откровенно.

Тем не менее, противостояние в Гренландии «нанесло большой ущерб», — сказал один дипломат НАТО. Подход Рютте — это «пластырь», который «оттолкнул союзников», добавили они. «Мы — альянс из 32 стран, а не клуб «США плюс 31».

НАТО хорошо известна своим обязательством по коллективной обороне — статьей 5, — но альянс также связан статьями 2 и 3, которые призывают страны содействовать экономическому сотрудничеству и взаимному перевооружению. Своими угрозами ввести пошлины на европейские товары и захватить Гренландию Трамп нарушил обе статьи, заявил тот же дипломат НАТО.

Усугубляет это беспокойство тот факт, что Трамп ранее ставил под сомнение свою поддержку статьи 5 и принижал военные обязательства других союзников, ложно заявив на прошлой неделе, что европейцы «немного отошли от линии фронта» в возглавляемой США войне в Афганистане.

За первый срок в Белом доме Рютте сразу же наладил хорошие отношения с Трампом и понял, что публичная лесть — ключ к сохранению расположения президента США.

«Он может смиренно и скромно себя вести, чтобы достичь своей цели», — сказала Петра де Конинг, написавшая биографию Рютте в 2020 году. Часто это доводится до крайностей: голландец назвал Трампа «папочкой» во время прошлогоднего саммита НАТО в Гааге и щедро хвалил его в сообщениях, просочившихся в прессу от президента США.

Но в частном порядке он более откровенен с Трампом, по словам человека, знакомого с образом мышления Рютте. «Отношения основаны на доверии», — сказал он, — «но если его подтолкнуть, он будет говорить прямо».

Хотя сделка, призванная заставить Трампа отказаться от угроз в отношении Гренландии, возможно, оставила неприятный осадок в Европе, НАТО не было разрушено. Но поддержание хороших отношений с Трампом рискует подтолкнуть президента США к еще большей смелости в будущем. Это также может создать проблемы для альянса.

«В интересах альянса [он] подлизывается» к Трампу, — сказал дипломат НАТО. «Но вопрос в том, где этому конец?».

Генсек НАТО что если кто-то считает, что Евросоюз или Европа в целом способны защитить себя без США, то «пусть и дальше мечтает».

Он сказал, что в этом случае расходы Европы на оборону должны будут значительно возрасти до 10%, а также потребуется закупить собственное ядерное оружие и потратить «миллиарды и миллиарды евро».

По его словам, Европе нужны США, и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже по мере изменения приоритетов Америки «всегда будет очень сильное присутствие США в Европе».

Тэги: НАТО, Дональд Трамп, Марк Рютте

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

29.01.26 10:52

В Италии случайно обнаружили артефакт эпохи динозавров, который годами не замечали

29.01.26 10:31

На фоне больших потерь Россия ищет солдат в тюрьмах и за рубежом

29.01.26 10:19

Украина не будет принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от Трампа, — The Telegraph

29.01.26 09:26

Заявления Трампа обвалили доллар до минимума за четыре года, — Reuters

29.01.26 09:13

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

28.01.26 16:56

Война РФ против Украины усилила контроль Москвы над Беларусью, — SAB

28.01.26 16:40

В ООН прокомментировали движение стрелок Часов судного дня

28.01.26 16:15

Эрдоган пообещал помочь восстановить Сирию

29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

29.01.26 10:19

Украина не будет принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от Трампа, — The Telegraph

29.01.26 09:13

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

28.01.26 13:44

США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, — Reuters

28.01.26 13:03

В «Укрзализныце» предупредили пассажиров о полной отмене ряда поездов

28.01.26 09:08

В Киев привлечены резервы всей Украины, — Зеленский

27.01.26 19:55

Озвучены темы возможной встречи Зеленского с Путиным

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:15

Зеленский анонсировал новые переговоры с США и РФ

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

22.01.26 16:47

Премьер Дании наехала на генсека НАТО

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 18:17

За Тимошенко внесли крупный залог

23.01.26 18:38

Маск дал резонансный прогноз в Давосе

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

22.01.26 15:36

Рютте пообещал, что действия НАТО в Арктике не повлияют на поддержку Украины

22.01.26 16:14

YouTube озвучил свою ключевую задачу на этот год

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди