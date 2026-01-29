Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Заявления Трампа обвалили доллар до минимума за четыре года, — Reuters

Заявления Трампа обвалили доллар до минимума за четыре года, — Reuters

Александр Панько
29.01.26 09:26
104
Заявления Трампа обвалили доллар до минимума за четыре года, — Reuters

В среду, 28 января, доллар США опустился до четырехлетнего минимума после того, как президент Дональд Трамп отмахнулся от его недавнего ослабления. Это способствовало увеличению продаж доллара и повышению курсов других валют, в частности евро впервые с июня 2021 года поднялся выше уровня в 1,2 доллара.

Как пишет Reuters, индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести основным валютам-конкурентам, вырос на 0,22% после падения более чем на 1% на предыдущей сессии, когда он достиг четырехлетнего минимума.

Накануне Трамп заявил, что стоимость доллара «замечательная», когда его спросили, считает ли он, что валюта слишком сильно упала. Трейдеры восприняли его комментарии как сигнал к активизации продажи долларов. Хотя комментарии президента не были чем-то новым, они прозвучали в то время, когда доллар находится под давлением.

«Это свидетельствует о кризисе доверия к доллару США. Похоже, что пока администрация Трампа придерживается своей непредсказуемой торговой, внешней и экономической политики, эта слабость может сохраняться», — отметил старший аналитик рынка в Capital.com Кайл Родда.

Отмечается, что доллар упал более чем на 9% в 2025 году и начал год со снижения, уже упав примерно на 2,3% в январе, поскольку инвесторы боролись с нестабильным подходом Трампа к торговле и международной дипломатии, опасениями относительно независимости Федеральной резервной системы США и огромным увеличением государственных расходов.

Что касается других валют, то японская иена получила дополнительный импульс от слабости доллара и выросла более чем на 1% до трехмесячного максимума 27 января. Австралийский доллар на фоне общего ослабления американского доллара вырос до 0,70225 доллара, что стало самым высоким уровнем с февраля 2023 года.

Тэги: доллар, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

29.01.26 10:52

В Италии случайно обнаружили артефакт эпохи динозавров, который годами не замечали

29.01.26 10:31

На фоне больших потерь Россия ищет солдат в тюрьмах и за рубежом

29.01.26 10:19

Украина не будет принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от Трампа, — The Telegraph

29.01.26 09:49

Рютте спас НАТО от конфликта с Трампом в Гренландии, но крайне дорогой ценой, — Politico

29.01.26 09:13

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

28.01.26 16:56

Война РФ против Украины усилила контроль Москвы над Беларусью, — SAB

28.01.26 16:40

В ООН прокомментировали движение стрелок Часов судного дня

28.01.26 16:15

Эрдоган пообещал помочь восстановить Сирию

29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

29.01.26 10:19

Украина не будет принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от Трампа, — The Telegraph

29.01.26 09:13

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

28.01.26 13:44

США выдвинули Украине условие для гарантий безопасности, — Reuters

28.01.26 13:03

В «Укрзализныце» предупредили пассажиров о полной отмене ряда поездов

28.01.26 09:08

В Киев привлечены резервы всей Украины, — Зеленский

27.01.26 19:55

Озвучены темы возможной встречи Зеленского с Путиным

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:15

Зеленский анонсировал новые переговоры с США и РФ

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

22.01.26 16:47

Премьер Дании наехала на генсека НАТО

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 18:17

За Тимошенко внесли крупный залог

23.01.26 18:38

Маск дал резонансный прогноз в Давосе

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

22.01.26 15:36

Рютте пообещал, что действия НАТО в Арктике не повлияют на поддержку Украины

22.01.26 16:14

YouTube озвучил свою ключевую задачу на этот год

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди