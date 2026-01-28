Президент Польши обвинил СССР в Холокосте

Президент Польши Кароль Навроцкий сделал резонансное заявление. На памятной церемонии в концлагере «Аушвиц-Биркенау» в музее Освенцима он обвинил СССР в Холокосте.

Политик сказал: «Эти семь тысяч выживших узников, которые были живы в 1945-м году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря «Аушвиц» их не ждала свобода».

При этом была подчеркнута ответственность СССР за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.

Ранее президент Польши сделал дерзкое заявление в адрес Зеленского.