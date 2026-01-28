В Еврокомиссии готовят обязательный для ЕС отказ от российского ядерного топлива

Европейская комиссия работает над тем, чтобы полностью запретить импорт ядерного топлива из России в страны Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении официального представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

Итконен подтвердила, что по вопросам ядерной энергетики и ядерного топлива — это сложный вопрос, но Еврокомиссия готовит решение для членов ЕС.

«Что касается ядерной энергетики и ядерных продуктов, то мы говорили, что это более сложный вопрос для проработки, но он находится на стадии подготовки. Я не могу назвать сроки, но, надеюсь, мы сможем представить это в надлежащее время», — заверила она.

Итконен добавила, что в планах Еврокомиссии — довести до конца реализацию политики RePowerEU. Цель этой политики — полностью вывести с рынка Евросоюза абсолютно всю российскую энергетику, в том числе ядерную.

Напомним, что в рамках этой инициативы 3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года. А через две недели, 17 декабря, Европарламент одобрил планы ЕС по поэтапному отказу от импорта газа из РФ.

26 января 2026 года Совет Европейского Союза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа. СПГ прекратят поставлять в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ — с 30 сентября 2025 года.