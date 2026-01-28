Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Разоблачен правоохранитель, который выманивал деньги у пенсионеров

Разоблачен правоохранитель, который выманивал деньги у пенсионеров

Агата Кловская
28.01.26 11:58
84
Разоблачен правоохранитель, который выманивал деньги у пенсионеров

Сотрудники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником службы безопасности банка. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Еще в прошлом году ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта по шести эпизодам мошенничества. Обвинительный акт по этому уголовному производству уже направлен в суд. Но, несмотря на это, правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан.

В ходе дальнейшего досудебного расследования правоохранители выявили еще два новых эпизода мошенничества.

Фигурант действовал в сговоре с гражданскими лицами, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство. Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом «защиты счета» они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства с счетов потерпевших и делили их между собой.

В целом в результате преступных действий гражданам нанесен ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

В настоящее время правоохранителя уволили со службы и сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице полицейские довели мужчину до клинической смерти.

Тэги: правоохранители, мошенничество

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.01.26 12:49

В Еврокомиссии готовят обязательный для ЕС отказ от российского ядерного топлива

28.01.26 12:24

Украина наращивает импорт газа из Польши

28.01.26 12:02

Трамп предрек крах Кубы

28.01.26 11:23

В России пассажиров гражданских рейсов перевозят в грузовых самолетах

28.01.26 11:06

WhatsApp представил «строгую» функцию

28.01.26 10:47

Мерц обвинил США в сокращении военного присутствия в Гренландии

28.01.26 10:23

Киев превратится в каток: столицу накроет гололед и густой туман

28.01.26 10:17

Фицо заявил, что война в Украине завершится к 1 ноября 2027-го года

28.01.26 10:12

Европа выступила с предупреждением теневому флоту РФ

28.01.26 09:08

В Киев привлечены резервы всей Украины, — Зеленский

27.01.26 19:55

Озвучены темы возможной встречи Зеленского с Путиным

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:15

Зеленский анонсировал новые переговоры с США и РФ

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

26.01.26 10:50

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

26.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило об отключении 26 января

26.01.26 08:41

Нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

21.01.26 16:57

Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

22.01.26 16:47

Премьер Дании наехала на генсека НАТО

21.01.26 13:53

Перечислены главные факторы долголетия

21.01.26 14:46

Озвучен способ, как уснуть за пять минут

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 18:38

Маск дал резонансный прогноз в Давосе

23.01.26 18:17

За Тимошенко внесли крупный залог

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди