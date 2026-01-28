Разоблачен правоохранитель, который выманивал деньги у пенсионеров

Сотрудники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителя, который вместе с сообщниками выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником службы безопасности банка. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Еще в прошлом году ГБР задокументировало преступную деятельность фигуранта по шести эпизодам мошенничества. Обвинительный акт по этому уголовному производству уже направлен в суд. Но, несмотря на это, правоохранитель не прекратил противоправную деятельность и продолжил обманывать граждан.

В ходе дальнейшего досудебного расследования правоохранители выявили еще два новых эпизода мошенничества.

Фигурант действовал в сговоре с гражданскими лицами, материалы по которым выделены в отдельное уголовное производство. Злоумышленники находили данные людей пенсионного возраста и звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Под предлогом «защиты счета» они получали конфиденциальную информацию, после чего через мобильные платежные приложения снимали средства с счетов потерпевших и делили их между собой.

В целом в результате преступных действий гражданам нанесен ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

В настоящее время правоохранителя уволили со службы и сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

