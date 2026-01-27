Элтон Джон сделал ожерелье из... собственных коленных чашечек

Легендарный британский певец Элтон Джон удивил поклонников необычным решением — он превратил собственные коленные чашечки в элемент украшения. Об этом сообщает издание Mirror.

78-летний артист на протяжении многих лет имеет серьезные проблемы со здоровьем и неоднократно открыто говорил о перенесенных операциях.

«У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. У меня диабет второго типа, я потерял зрение» — признавался певец.

После операции на коленных чашечках в 2024 году Элтон Джон решил сохранить удалённые кости.

«Когда мне удалили коленные чашечки, сначала левую, а потом правую, я спросил своего хирурга, могу ли я оставить коленные чашечки, что его довольно удивило. Потом я позвонил дизайнеру ювелирных изделий Тео Феннеллу и попросил о помощи», — рассказал артист.

Ювелир Тео Феннелл отметил, что превращение кости в украшение — сложный и необычный процесс. По его словам, сначала кости пришлось высушить путем «выпекания». «Потом они становятся похожими на пемзу, очень пористыми, поэтому мы красили их ацетатом, а после этого полировали» — объяснил Феннелл.

В итоге идею Элтона Джона удалось воплотить в жизнь — музыкант получил уникальное украшение, сделанное из собственных коленных чашечек.

