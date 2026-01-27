В Германии раскрыли детали нового пакета санкций против РФ

Евросоюз работает над 20-м пакетом санкций против России, который будет направлен на энергетические доходы агрессора, его теневой флот и сети обхода санкций. Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль подчеркнул, что такие меры необходимы для противодействия гибридным угрозам и потенциальным экологическим рискам от аварий российских судов в Балтийском море, передает Укринформ.

«Россия ежедневно тестирует нас — на море, в воздухе, в киберпространстве. Гибридные угрозы, повреждение критической инфраструктуры, запугивание — все это часть стратегии, направленной на то, чтобы посеять неуверенность в наших обществах и подорвать наше единство. И мы реагируем на это совместно: усиливаем защиту нашей инфраструктуры и усиливаем давление на Россию. Мы гораздо сильнее и устойчивее, чем хочет верить Путин. Поэтому мы работаем на полную над 20-м пакетом санкций, который будет направлен прежде всего на энергетические доходы России, ее теневой флот и сети обхода санкций», — отметил министр.

Отдельно Вадефуль отметил угрозу от российского теневого флота в Балтийском море.

«Частью этих гибридных угроз являются также суда теневого флота, которые специально предназначены для обхода санкций. Кстати, они представляют угрозу не только тем, что позволяют России и дальше получать доходы. Они также являются угрозой для всех стран Балтийского побережья, потому что мы часто видим здесь суда в катастрофическом техническом состоянии с плохо подготовленными экипажами», — отметил глава МИД ФРГ.

Он пояснил, что в случае аварии такого танкера побережья Балтийского моря могут быть сильно загрязнены — «существует угроза экологической катастрофы, одновременно с серьезными экономическими последствиями для всего туристического сектора».

Именно поэтому, добавил министр, необходима «гораздо большая эффективность в борьбе с теневым флотом».

«Мы уже действуем против него. Мы вносим суда и их владельцев в санкционные пакеты как на уровне ЕС, так и независимо от этого. Но именно мы, партнеры по Балтийскому морю, должны очень конкретно обмениваться информацией и углублять сотрудничество», — подчеркнул министр.

Также Вадефуль предложил активнее использовать морское право против судов с непонятным статусом флага и останавливать их.

«Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда. И должны, наконец, начать дискуссии о том, чтобы морское право в этой области было дальше развито. Потому что сейчас оно мешает нам действовать против судов и их владельцев, которые вообще не обращают внимания на нормы морского права. Не может быть так, чтобы нам здесь постоянно односторонне связывали руки. Поэтому я настоятельно предлагаю дойти до пересмотра морского права в этой части», — акцентировал немецкий министр.

