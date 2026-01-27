Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, — СМИ

Владелец многочисленных рекордов Формулы-1 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели спустя 12 лет с момента трагического случая во время катания на лыжах во Французских Альпах. Семикратный чемпион мира теперь может сидеть в инвалидной коляске. Об этом заявил британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на осведомленные источники.

Однако о восстановлении 57-летнего гонщика после травмы головы, которую он получил еще в 2013 году, публично мало что разглашается.

«Ему 57 лет, он не может ходить. Вместо этого его катают по особняку в инвалидной коляске медсестры и терапевты, часть круглосуточной медицинской команды», — говорится в публикации.

Британское издание The Sun сообщает, что за гонщиком и по сей день круглосуточно ухаживает его жена Коринна и команда медицинского персонала, сообщает

«После аварии Шумахера не видели на публике, предполагают, что он мог общаться только морганием глаз. Но источники утверждают, что это не так», — пишет издание.

Один источник сказал: «Он понимает некоторые вещи, происходящие вокруг него, но, вероятно, не все».

Напомним, в октябре журналист L’Equipe Стефан Л’Эрмитт в интервью для издания Daily Mail поделился сведениями о здоровье Михаэля Шумахера. Журналист сообщил о появлении первых признаков улучшения состояния легендарного гонщика.