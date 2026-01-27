В Украине заблокировали восемь схем для уклонистов

Правоохранители заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины, среди которых ректор академии и руководитель аппарата суда. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

За суммы до 10 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, на Киевщине выявили ректора столичной академии и двух его подчинённых, которые фиктивно устраивали уклонистов на работу и учёбу в свой вуз. Установлено, что «новые» студенты и лаборанты даже не появлялись в учебном заведении.

К незаконной деятельности руководитель вуза привлёк своего знакомого предпринимателя, который искал клиентов для «бронирования».

В Киеве задержали дельцов, которые фиктивно трудоустраивали уклонистов на предприятия и оформляли им «бронирование». Также злоумышленники изготавливали поддельные справки об установлении инвалидности. Таким образом фигуранты оформили фальшивые документы более чем 100 лицам.

В Одесской области подозрение получила руководитель аппарата одного из городских судов, которая предлагала военнообязанным получить фиктивное оформление ухода за близким родственником. Для реализации сделки она обещала клиентам повлиять на соответствующие решения судей.

Также совместно с пограничниками задержан 33-летний дельец, который привлёк к схеме двух перевозчиков и сотрудника Укрзализныци.

Уклонистов перевозили грузовыми локомотивами к границе. Для этого клиентам выдавали поддельные удостоверения помощников машинистов и фиктивные документы о командировке.

На Кировоградщине выявили ещё одну фигурантку. Ею оказалась 54-летняя женщина со 2-й группой инвалидности, которая предлагала уклонистам за деньги жениться на ней, чтобы получить справку об опекунстве и иметь возможность выехать за границу.

На Днепропетровщине сотрудники СБУ и ГБР задержали двух местных жителей, которые с помощью сообщника в ТЦК безосновательно «списывали» призывников с воинского учёта по состоянию здоровья.

Имея доступ к соответствующей базе, сотрудник ТЦК вносил в неё сведения о непригодности «клиентов» к военной службе на основании фиктивных заключений ВЛК.

На Львовщине выявили адвоката, который предлагал военнообязанным «решить вопрос» об установлении инвалидности.

В Сумах выявили четырёх дельцов, которые оформляли уклонистов «преподавателями» фейкового учебного заведения, чтобы сделать им бронь от призыва.

В настоящее время фигурантам объявлены подозрения в препятствовании законной деятельности ВСУ по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, незаконном переправлении лиц через границу по ч. 3 ст. 332, подделке документов по ч. 3 ст. 358 и злоупотреблении влиянием по чч. 2, 3 ст. 369-2 УКУ.

Злоумышленникам грозит до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники фиксируют снижение числа незаконных побегов уклонистов.