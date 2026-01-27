Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Виннице полицейские довели мужчину до клинической смерти

В Виннице полицейские довели мужчину до клинической смерти

Александр Панько
27.01.26 12:24
160
В Виннице полицейские довели мужчину до клинической смерти

В Виннице двух полицейских подозревают в доведении мужчины до клинической смерти путем пыток с целью «выбить» признание в преступлении. Об этом сообщает Telegram Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в сентябре 2023 года во время незаконного «выбивания признания» правоохранители жестоко избили мужчину, которого считали причастным к мелкой краже.

Потерпевшему наносили многочисленные удары кулаками и резиновой дубинкой в живот, применяли психологическое давление, пытаясь заставить его признаться.

В результате пыток мужчина получил множественные тяжелые повреждения внутренних органов. Врачи были вынуждены удалить ему селезенку. Во время операции у пострадавшего остановилось сердце, но после 10 минут реанимации сердечный ритм удалось восстановить.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному работнику полиции, который участвовал в избиении.

Напомним, шестеро работников СИЗО в Полтавской области обустроили «камеру пыток», где пытали заключенного, который жаловался на условия содержания. В результате двое обвиняемых уволены с должностей, остальные отстранены от работы.

Тэги: полиция, Винница

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.01.26 16:37

Элтон Джон сделал ожерелье из... собственных коленных чашечек

27.01.26 15:37

В Германии раскрыли детали нового пакета санкций против РФ

27.01.26 14:36

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, — СМИ

27.01.26 13:53

В Украине заблокировали восемь схем для уклонистов

27.01.26 13:26

Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

27.01.26 12:58

У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией

27.01.26 11:53

В Минобороны рассказали об амбициозных планах Украины по производству дронов

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 10:50

В Мексике неизвестные на футбольном стадионе расстреляли 11 человек

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:15

Зеленский анонсировал новые переговоры с США и РФ

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

26.01.26 10:50

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

26.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило об отключении 26 января

26.01.26 08:41

Нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 16:44

Жителей Киева снова призвали покинуть город

23.01.26 16:17

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В «Укрэнерго» назвали причину

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

20.01.26 22:02

Буданов сделал неожиданное заявление по поводу мирного процесса

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

21.01.26 16:57

Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

22.01.26 16:47

Премьер Дании наехала на генсека НАТО

21.01.26 13:53

Перечислены главные факторы долголетия

21.01.26 14:46

Озвучен способ, как уснуть за пять минут

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

21.01.26 11:04

Дания может передать Украине истребители F-16

Фото и Видео
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди