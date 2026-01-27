В Виннице полицейские довели мужчину до клинической смерти

В Виннице двух полицейских подозревают в доведении мужчины до клинической смерти путем пыток с целью «выбить» признание в преступлении. Об этом сообщает Telegram Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в сентябре 2023 года во время незаконного «выбивания признания» правоохранители жестоко избили мужчину, которого считали причастным к мелкой краже.

Потерпевшему наносили многочисленные удары кулаками и резиновой дубинкой в живот, применяли психологическое давление, пытаясь заставить его признаться.

В результате пыток мужчина получил множественные тяжелые повреждения внутренних органов. Врачи были вынуждены удалить ему селезенку. Во время операции у пострадавшего остановилось сердце, но после 10 минут реанимации сердечный ритм удалось восстановить.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному работнику полиции, который участвовал в избиении.

Напомним, шестеро работников СИЗО в Полтавской области обустроили «камеру пыток», где пытали заключенного, который жаловался на условия содержания. В результате двое обвиняемых уволены с должностей, остальные отстранены от работы.