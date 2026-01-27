В Минобороны рассказали об амбициозных планах Украины по производству дронов

Заместитель министра обороны Сергей Боев рассказал, что в 2026 году Украина планирует произвести более семи миллионов беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

Боев раскрыл ключевые оборонные приоритеты Украины на текущий год во время выступления на конференции OFDEF, которая посвящена координации оборонной поддержки Киева со стороны государств-партнеров.

«В сфере беспилотных систем Украина планирует в 2026 году произвести более 7 миллионов дронов. Беспилотные технологии стали основой асимметричной обороны и позволили создать зону поражения глубиной до 20 километров. Следующая цель — расширение этой зоны до 100 километров», — сказал он.

Замминистра назвал ключевыми приоритетами на текущий год системы ПВО и ПРО, а также ракеты к ним, дроны отечественного производства и артиллерийские боеприпасы повышенной дальности.

После начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже применяются на фронте.

Напомним, доля оружия, техники и боеприпасов, законтрактованных Агентством оборонных закупок у украинских производителей, по сравнению с предыдущим годом выросла с 46% до 82%.