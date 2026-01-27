В Мексике неизвестные на футбольном стадионе расстреляли 11 человек

Группа вооружённых нападавших открыла огонь по людям сразу после футбольного матча в мексиканском городе Саламанка. В результате инцидента погибло 11 человек, а ещё 12 ранены. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло во время общественного мероприятия, когда на стадионе ещё было много зрителей. Среди пострадавших есть женщина и ребёнок.

Мэр города Сесар Прието назвал это нападение «жалким и подлым», подчеркнув, что инцидент свидетельствует о глубоком социальном кризисе в регионе.

Он добавил, что ситуация напряжённая из-за постоянных попыток картелей диктовать свои условия местному самоуправлению.

Прокуратура штата Гуанахуато, который считается одним из самых опасных в стране, координирует действия муниципальных и федеральных органов власти для защиты жителей. Основные усилия сосредоточены на патрулировании района и преследовании нападавших, которые скрылись с места происшествия.

Власти призывают граждан быть бдительными, пока в Саламанке продолжается операция по поиску вероятных преступников.

Напомним, в Мексике во время празднования Дня мёртвых, 1 ноября 2025 года в центре города Уруапан застрелили мэра Карлоса Мансо.