Лидер «Динамо» продлил контракт с клубом до 2030-го года

Лидер киевского «Динамо» Николай Шапаренко продлил контракт с клубом. 27-летний полузащитник подписал соглашение еще до 2030-го года.

Об этом информирует пресс-служба динамовцев.

Как известно, футболист сборной Украины дебютировал за нашу команду в ноябре 2017-го года. За все время выступлений в «Динамо» он сыграл в 230 матчах, забив 32 мяча и сделав 41 голевую передачу.

В текущем сезоне Николай Шапаренко отыграл 22 встречи во всех турнирах, отличившись двумя голами и семью голевыми передачами.

