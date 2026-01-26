Коалиция желающих пересмотрит план поддержки Киева

Коалиция желающих, которая объединяет более 35 стран для предоставления Украине гарантий безопасности, готовится к пересмотру своих стратегических планов на следующей неделе. Об этом в комментарии Суспільному заявила министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Руфо.

Как заявила Алис Руфо, дальнейшие шаги партнеров напрямую будут зависеть от анализа результатов трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.

По ее словам, работа над гарантиями безопасности продолжится, и их нужно будет наполнять более конкретно.

«Уже на следующей неделе, в зависимости от результатов переговоров (в Объединенных Арабских Эмиратах), мы увидим, как можно двигаться дальше и сделать больше, чем уже сделано, тем более что это было совсем недавно. Мы уже достигли значительного прогресса. Сегодня американцы берут на себя обязательства, и это очень хорошая новость», — сказала Руфо.

Ранее СМИ также сообщали, что параллельно с трехсторонней встречей Украины, США и РФ, в в Абу-Даби проходили прямые двусторонние переговоры украинской и российской сторон.