Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Коалиция желающих пересмотрит план поддержки Киева

Коалиция желающих пересмотрит план поддержки Киева

Александр Панько
26.01.26 12:18
82
Коалиция желающих пересмотрит план поддержки Киева

Коалиция желающих, которая объединяет более 35 стран для предоставления Украине гарантий безопасности, готовится к пересмотру своих стратегических планов на следующей неделе. Об этом в комментарии Суспільному заявила министр-делегат при министре Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Руфо.

Как заявила Алис Руфо, дальнейшие шаги партнеров напрямую будут зависеть от анализа результатов трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.

По ее словам, работа над гарантиями безопасности продолжится, и их нужно будет наполнять более конкретно.

«Уже на следующей неделе, в зависимости от результатов переговоров (в Объединенных Арабских Эмиратах), мы увидим, как можно двигаться дальше и сделать больше, чем уже сделано, тем более что это было совсем недавно. Мы уже достигли значительного прогресса. Сегодня американцы берут на себя обязательства, и это очень хорошая новость», — сказала Руфо.

Ранее СМИ также сообщали, что параллельно с трехсторонней встречей Украины, США и РФ, в в Абу-Даби проходили прямые двусторонние переговоры украинской и российской сторон.

Тэги: Киев, поддержка, коалиция желающих

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.01.26 12:52

Вучич сделал громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС

26.01.26 12:48

За неделю РФ выпустила по Украине более 3000 воздушных целей

26.01.26 12:24

Сотрудничество Канады и Китая напугало США

26.01.26 11:48

РФ выдвинула предложение по ЗАЭС, — СМИ

26.01.26 11:21

Украина и США в Абу-Даби обсуждали размещение миротворческих сил в Донецкой области, — NYT

26.01.26 11:20

Трамп снова «наехал» на Канаду

26.01.26 10:52

Лидер «Динамо» продлил контракт с клубом до 2030-го года

26.01.26 10:50

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

26.01.26 10:40

Цена платины преодолела важную психологическую отметку

26.01.26 10:50

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

26.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило об отключении 26 января

26.01.26 08:41

Нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 16:44

Жителей Киева снова призвали покинуть город

23.01.26 16:17

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В «Укрэнерго» назвали причину

23.01.26 15:24

Гарантии безопасности готовы, — Зеленский

23.01.26 15:12

В Кремле назвали «очень важное» условие для мира

23.01.26 15:05

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, — СМИ

19.01.26 14:14

Китайцы выявили еще одну поразительную пользу кофеина

19.01.26 16:26

Маск бьет тревогу из-за низкого уровня рождаемости в мире

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

20.01.26 22:02

Буданов сделал неожиданное заявление по поводу мирного процесса

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

20.01.26 10:54

Украина должна создать свой антидроновый купол, — Федоров

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

19.01.26 14:37

Британцы обнаружили экзотический способ контролировать уровень сахара в крови

21.01.26 16:57

Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

19.01.26 13:44

Премьер Нидерландов выдвинул против Трампа громкое обвинение

Фото и Видео
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди