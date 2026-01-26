РФ выдвинула предложение по ЗАЭС, — СМИ

Кремль настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой, пишет Politico.

Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сосредоточена на экономических вопросах. А также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.

Отмечается, что соглашения не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

«Обe стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, такие как план процветания для Украины, некоторые из этих возможностей для России заключать деловые сделки с Соединенными Штатами», — сказал один из чиновников.

Напомним, Путин предложил США свой план по ЗАЭС.