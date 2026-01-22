Трамп эпично опозорился в Давосе

Президент США Дональд Трамп попал в скандальную ситуацию в Давосе. В своем выступлении он перепутал Гренландию и Исландию.

Политик назвал остров «плохо расположенным куском льда, который способен сыграть важную роль в обеспечении мира во всем мире».

При этом глава государства сказал: «Я помогаю НАТО. И до последних нескольких дней, пока я не рассказал им об Исландии, они любили меня».

Американский лидер добавил: «Наш фондовый рынок вчера впервые просел из-за Исландии. Так что Исландия уже обошлась нам в большие деньги».

Ранее Трамп сделал очередное одиозное заявление по поводу Гренландии.