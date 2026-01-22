Все разделы

Новости > Стубб посмеялся над Путиным

Стубб посмеялся над Путиным

Александр Панько
22.01.26 03:15
208
Стубб посмеялся над Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу войны в Украине. Произошло это в Давосе.

Он сказал: «Эта война была полным стратегическим провалом президента Владимира Путина. Он увеличил размер НАТО. Он сделал Украину европейской. Он увеличил оборонные бюджеты европейских государств».

При этом, отвечая на вопрос о том, может ли Европа защитить себя, политик заверил: «Да, мы способны».

Добавляется, что Россия уменьшила свою сферу влияния на другие страны, в частности Центральной Азии.

По его словам, российская экономика сейчас страдает в результате развязанной войны и санкций.

Подчеркивается: «Если мы возьмем уровень инфляции за первые две недели, мы увидим 30-процентную инфляцию в этом году, 16-процентные процентные ставки, нулевой рост, отсутствие резервов, неспособность платить солдатам после окончания войны».

Резюмируется: «Поэтому меня больше беспокоит нежелание России прекратить эту войну, потому что они не могут себе этого позволить».

Ранее Трамп высказался о войне в Украине в Давосе.

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война

