Стубб посмеялся над Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб высказался по поводу войны в Украине. Произошло это в Давосе.

Он сказал: «Эта война была полным стратегическим провалом президента Владимира Путина. Он увеличил размер НАТО. Он сделал Украину европейской. Он увеличил оборонные бюджеты европейских государств».

При этом, отвечая на вопрос о том, может ли Европа защитить себя, политик заверил: «Да, мы способны».

Добавляется, что Россия уменьшила свою сферу влияния на другие страны, в частности Центральной Азии.

По его словам, российская экономика сейчас страдает в результате развязанной войны и санкций.

Подчеркивается: «Если мы возьмем уровень инфляции за первые две недели, мы увидим 30-процентную инфляцию в этом году, 16-процентные процентные ставки, нулевой рост, отсутствие резервов, неспособность платить солдатам после окончания войны».

Резюмируется: «Поэтому меня больше беспокоит нежелание России прекратить эту войну, потому что они не могут себе этого позволить».

