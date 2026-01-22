Свириденко рассказала о подготовке к «энергетическому Рамштайну»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко информировала о подготовке нашей страны к к «энергетическому Рамштайну». По ее словам, он должен пройти в формате G7+.

Сообщается: «Готовимся с партнерами к проведению заседания «энергетического Рамштайна» в формате G7+».

Добавляется, что Дания объявила о взносе в размере более 20 миллионов евро, и данные средства будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, на защиту энергообъектов и на обеспечение срочной помощи для быстрого восстановления.

Указывается при этом, что Япония также готовит существенный пакет энергетического оборудования.

Подчеркивается: «Спасибо всем, кто продолжает оказывать экстренную поддержку Украине».

Ранее Свириденко сделала резонансное заявление по поводу электричества.