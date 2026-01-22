Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Трамп сделал очередное одиозное заявление по поводу Гренландии

Трамп сделал очередное одиозное заявление по поводу Гренландии

Александр Панько
22.01.26 01:04
226
Трамп сделал очередное одиозное заявление по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать судьбу Гренландии. Выступая в Давосе, он сделал ряд заявлений по поводу острова.

Политик уверен: «Только США могут защитить Гренландию и освоить ее. Именно поэтому я добиваюсь немедленных переговоров о приобретении Гренландии».

В то же время глава государства подчеркивает, что «испытывает огромное уважение к народу Гренландии и народу Дании».

Впрочем, добавляется: «Однако каждый член НАТО обязан защищать свою территорию».

Американский лидер отметил: «Никто кроме США не способен обеспечить безопасность Гренландии. Мир уже видел это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией после шести часов боев».

Ранее Трамп сделал новое скандальное заявление по поводу Гренландии.

