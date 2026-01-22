Трамп сделал очередное одиозное заявление по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп продолжает обсуждать судьбу Гренландии. Выступая в Давосе, он сделал ряд заявлений по поводу острова.

Политик уверен: «Только США могут защитить Гренландию и освоить ее. Именно поэтому я добиваюсь немедленных переговоров о приобретении Гренландии».

В то же время глава государства подчеркивает, что «испытывает огромное уважение к народу Гренландии и народу Дании».

Впрочем, добавляется: «Однако каждый член НАТО обязан защищать свою территорию».

Американский лидер отметил: «Никто кроме США не способен обеспечить безопасность Гренландии. Мир уже видел это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией после шести часов боев».

