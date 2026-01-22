В ЕС сделали важное заявление по поводу членства Украины

Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис сделал важное заявление по поводу членства Украины в ЕС. Оно прозвучало в Давосе.

Было сказано: «Это win-win сценарий. Украина как сильный игрок становится частью ЕС, в частности в сфере безопасности, а ее потенциал может усилить экономическую динамику».

Добавляется при этом, что в последние годы ЕС предоставил нам статус страны-кандидата и начал переговоры о ее вступлении, что создает важный политический якорь для реформ, формирует понятную европейскую перспективу страны в средне- и долгосрочной перспективе.

В то же время, чиновник считает преувеличенным аргумент о способности ЕС якобы поглотить большую страну вроде Украины.

Как пример он привел расширение 2004-го года, когда к ЕС присоединились сразу десять стран, в том числе Польша, сопоставимая по масштабу населения и экономики.

Указывается, что непростые вопросы будут возникать, например, относительно агросектора и конкуренции на рынке ЕС.

Отмечается, что такие дискуссии уже обострялись недавно во время введения автономных торговых мер и вызвали напряженность, в частности среди фермеров в Польше и ряде других стран.

Кроме этого Валдис Домбровскис акцентировал внимание на том, что возвращение вопроса расширения в активную повестку дня, в частности относительно Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, означает и дискуссию о том, как ЕС будет функционировать как объединение более чем три десятка государств, учитывая имеющиеся сложности, связанные с правом вето отдельных стран-членов.

