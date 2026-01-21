Германия серьезно поможет Киеву с электричеством

Германия продолжает помогать Украине во время войны. На этот раз – Киеву.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, город договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ, правительственным учреждением Германии, предоставляющим международную техническую помощь, о передаче нам двух когенерационных установок.

Говорится: «Стороны подписали Меморандум, по которому установки (мини-ТЭЦ) должны поступить в украинскую столицу на следующей неделе. Спасибо немецким партнерам за помощь в такое сложное для Киева время. Когда наш город живет и функционирует в кризисной ситуации».

Информируется при этом, что в Киеве были установлены пять когенерационных установок, две из которых уже работают, обеспечивая объекты критической инфраструктуры, а на трех заканчивают пуско-наладочные работы.

Ранее Кличко сделал тревожное заявление по поводу ситуации в Киеве.