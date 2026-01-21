Вице-премьер государственного совета КНР Хэ Лифэн сделал резонансное заявление. Оно прозвучало в Давосе.

Представитель Китая сказал: «Сегодня многосторонняя торговая система сталкивается с самыми серьезными вызовами за многие годы. Односторонние действия и торговые меры некоторых стран явно нарушают основные принципы и правила Всемирной торговой организации и наносят удар международному торгово-экономическому порядку».

Кроме этого добавляется, что многосторонность является правильным принципом для поддержания стабильности международного порядка и содействия развитию человечества.

Подчеркивается: «Небольшое количество стран не должно обладать привилегиями, основанными на власти. Мир не должен вернуться к закону джунглей, где преобладает сила. Торговые войны не имеют победителей».

Акцентируется внимание: «Следует твердо поддерживать свободную торговлю и продвигать инклюзивную экономическую глобализацию. Она принесла взаимную выгоду многим странам. Торговые войны не имеют победителей: они повышают издержки, искажают распределение ресурсов и тормозят рост».

Уверяется, что Китай является торговым партнером для каждой страны, а не противником, его развитие это возможность, а не угроза для мира.

Резюмируется, что вклад Китая в глобальный экономический рост стабильно составляет около 30%.

