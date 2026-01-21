Россия с октября 2025 года повредила 8,5 ГВт энергогенерации

С октября 2025 года российские обстрелы повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей в Украине, в частности тепло- и гидроэлектростанции. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в Украинском доме в Давосе 20 января на полях Всемирного экономического форума, передает Интерфакс-Украина.

«Много из этого было восстановлено, а затем снова атаковано и разрушено, и это все повторяется», — отметил министр.

По его словам, защитить эти мощности было бы дешевле, чем восстанавливать их, однако Украине не хватает средств противовоздушной обороны.

Министр заявил, что для покрытия дефицита Украина сейчас импортирует рекордный объем электроэнергии из Европы — 1,9 ГВт.

Также Соболев отметил, что обстрелы этой зимы, которая является одной из самых холодных за много лет, приводят к отключениям тысяч домов в Днепре, Запорожье и Киеве от электроэнергии, воды и отопления.

«Мы должны пройти эту часть тяжелой зимы, нам нужно оборудование, его запасы исчерпались. Сейчас неотложные потребности составляют $1 млрд — генерирующие мощности, мобильные подстанции, бэкапы, оборудование», — заявил глава Минэкономики.

Он добавил, что в Украине уже работают генераторы общей мощностью более 1 ГВт, которые помогают удерживать бизнесы, но с ними также есть проблемы в такую морозную погоду, поэтому их нужно больше.

Напомним, Азербайджан, Словакия и Чехия отправили в Украину грузы с генераторами, трансформаторами, кабелями, медицинским оборудованием и другой гуманитарной помощью, которую мы получим в ближайшие дни.