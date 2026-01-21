Стармер откажется от «Совета мира» Трампа. Названа причина

Премьер Великобритании Кир Стармер отказался присоединяться к инициированному президентом США Дональдом Трампом «Совету мира» из-за участия в нем российского диктатора Владимира Путина. Об этом написало издание Financial Times (FT).

Британские чиновники отмечают, что участие в инициированном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира», который должен заниматься конфликтами в секторе Газа и других геополитических горячих точках, предполагает сотрудничество с Путиным, что неприемлемо для Лондона.

Кроме того, по данным британских чиновников, участие в совете предусматривает членский взнос в размере более миллиарда долларов за постоянное место в совете, а Стармер не планирует тратить деньги налогоплательщиков на участие в органе, где среди членов есть Путин.

Министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула, что Путин «не является человеком мира и не имеет места в организации с таким именем».

Издание отмечает, что британские представители решили воздержаться от участия в «Совете мира» Трампа, опасаясь репутационных рисков и значительных финансовых затрат.

Кстати, Стармер также отказался от поездки на неофициальные встречи в Давосе с Трампом, выбирая фокус на внутренних вопросах. В то же время он не планирует вступать в открытый конфликт с США, опасаясь, что любые торговые санкции против американской экономики нанесут ущерб британской.

Ранее Трамп обвинил Великобританию в «полной слабости» из-за передачи Маврикию суверенитета над островами Чагос, где расположена американская военная база. По его словам, это создало впечатление, что США и союзники демонстрируют слабость, а Россия и Китай могут воспользоваться ситуацией в будущем.

Кроме того, британское правительство дало «зеленый свет» для создания китайского «суперпосольства» в Лондоне, что ранее критиковали в Вашингтоне. Это позволит Стармеру посетить Пекин на следующей неделе — первый визит британского премьера с 2018 года.

Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» для контроля над послевоенным управлением Сектором Газа.