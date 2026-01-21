Премьер Гренландии — о посягательствах Трампа: военный конфликт исключать нельзя

Военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, но такой сценарий нельзя исключать. Жители острова должны быть готовы. Об этом заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, сообщает Bloomberg.

«Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя полностью исключать», — отметил Нильсен.

Он добавил, что правительство Гренландии сформирует рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным сбоям в повседневной жизни.

По его словам, также идет работа над тем, чтобы донести населению новые рекомендации, включая совет иметь дома запас продуктов питания минимум на пять дней.

«Гренландия находится под сильным давлением, и мы должны быть готовы ко всем сценариям», — сказал министр финансов Гренландии и бывший глава правительства Муте Б. Эгеде.

Bloomberg напоминает, что в рамках укрепления безопасности территории Дания и еще семь стран НАТО на прошлой неделе направили на остров несколько офицеров в рамках операции Arctic Endurance. Объединенное арктическое командование Дании теперь расширит военные учения, которые могут проводиться круглый год.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении купить Гренландию. По словам американского лидера, для Америки это якобы вопрос нацбезопасности.