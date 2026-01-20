В МВД рассказали, как спасаются киевляне

В Киеве работают более 1,3 тысяч пунктов несокрушимости и обогрева. Об этом поведал глава МВД Игорь Клименко.

Сообщается, что на данных локациях граждане могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

Кроме этого как пункты несокрушимости действуют торговые центры, заведения питания, АЗС, в том числе и во время комендантского часа (кроме развлекательных заведений).

При этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула более 90 палаток обогрева для приема граждан, где оказывают помощь психологи, ведь сейчас каждый нуждается в поддержке.

Добавляется, что как пункты обогрева в столице работают 30 подразделений полиции.

Резюмируется, что узнать, где расположен ближайший пункт несокрушимости или обогрева, можно по номеру 112 или в приложении «Дия».

