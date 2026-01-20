Сборная Украины потерялa две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд по состоянию на 19 января — сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает 30-е место.
Главные изменения в обновленной версии рейтинга связаны с Кубком африканским наций, благодаря которому многие сборные сделали серьезный прорыв:
8. Марокко (+3 позиции)
12. Сенегал (+7)
26. Нигерия (+12)
28. Алжир (+6)
31. Египет (+4)
37. Кот-д’Ивуар (+5)
45. Камерун (+12) и многие другие африканские сборные.
Подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе 1 557.47 балла и пропустили вперед Нигерию и Алжир, из-за чего и упали на две позиции вниз и сей час располагаются на 30 месте.
В марте «сине-желтая» команда сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.
В первой тройке все сильнейшие сборные планеты сохранили остались на своих местах: Испания лидирует, второй идет Аргентина, на третьем месте разместилась Франция.
Напомним, соперником Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ стала Швеция.