Сборная Украины потерялa две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины потерялa две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Абелардо
20.01.26 15:33
198
Сборная Украины потерялa две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд по состоянию на 19 января — сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает 30-е место.

Главные изменения в обновленной версии рейтинга связаны с Кубком африканским наций, благодаря которому многие сборные сделали серьезный прорыв:

8. Марокко (+3 позиции)

12. Сенегал (+7)

26. Нигерия (+12)

28. Алжир (+6)

31. Египет (+4)

37. Кот-д’Ивуар (+5)

45. Камерун (+12) и многие другие африканские сборные.

Подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе 1 557.47 балла и пропустили вперед Нигерию и Алжир, из-за чего и упали на две позиции вниз и сей час располагаются на 30 месте.

В марте «сине-желтая» команда сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В первой тройке все сильнейшие сборные планеты сохранили остались на своих местах: Испания лидирует, второй идет Аргентина, на третьем месте разместилась Франция.

Напомним, соперником Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ стала Швеция.

Тэги: спорт, сборная Украины по футболу, рейтинг ФИФА

Комментарии

19.01.26 10:09

«Разумна политика» Дмитрия Разумкова: кто будет союзником в регионах?

Автор: Назар Даниленко

12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

fraza.com
20.01.26 19:11

В МВД рассказали, как спасаются киевляне

20.01.26 13:46

В Китае за год репрессировали почти миллион человек, — СМИ

20.01.26 13:27

ЕС готовит ответ на пошлины: США сделали заявление

20.01.26 12:41

Шмыгаль предупредил МАГАТЭ о подготовке атак РФ на украинские АЭС

20.01.26 12:22

Европа должна сосредоточиться на войне в Украине, а не на Гренландии, — Трамп

20.01.26 11:47

ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона

20.01.26 11:26

Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, — Reuters

20.01.26 10:54

Украина должна создать свой антидроновый купол, — Федоров

20.01.26 10:31

Из-за ЧС в энергетике в Киеве начали действовать мобильные кухни, в школах — спецклассы

20.01.26 11:47

ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона

20.01.26 10:25

Метро Киева меняет график движения из-за обстрелов

20.01.26 09:37

В Украине создадут опорные пункты несокрушимости со спальными местами и запасами ресурсов

20.01.26 09:26

После очередной вражеской атаки в Киеве тысячи домов остались без тепла, левый берег — без воды

20.01.26 09:10

В «Укрэнерго» предупредили о графиках на 20 января

19.01.26 11:25

Украина хочет подписать с США рамочную сделку о гарантиях безопасности, — FT

19.01.26 09:06

В «Укрэнерго» раскрыли, где не будет света в понедельник, 19 января

16.01.26 15:21

Суд избрал меру пресечения для Тимошенко

16.01.26 13:27

В Украине ожидается скачок цен на базовые продукты

16.01.26 09:31

В Киеве заработал энергетический штаб

14.01.26 14:49

НАБУ обнародовало «прослушку» по делу Тимошенко

16.01.26 16:49

Китайцы поведали, как улучшить языковые способности у ребенка

14.01.26 10:46

Юлия Тимошенко отреагировала на массовые обыски в ее партийном офисе

16.01.26 16:01

Ученые сообщили об уникальной пользе грецких орехов

16.01.26 15:09

Американцы предупредили об опасности воды из кулеров

16.01.26 16:15

Шмыгаль поведал, как восстанавливают электричество в Украине

14.01.26 00:22

Маск рассказал, что хочет встретить инопланетян

15.01.26 23:18

В центре Киева ограничат движение транспорта – озвучена причина

15.01.26 22:37

Зеленский поставил важную задачу МВД

14.01.26 14:00

В Венгрии сделали скандальное заявление по поводу денег для Украины

Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
fraza.com
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

