Сборная Украины потерялa две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд по состоянию на 19 января — сборная Украины потеряла две позиции и теперь занимает 30-е место.

Главные изменения в обновленной версии рейтинга связаны с Кубком африканским наций, благодаря которому многие сборные сделали серьезный прорыв:

8. Марокко (+3 позиции)

12. Сенегал (+7)

26. Нигерия (+12)

28. Алжир (+6)

31. Египет (+4)

37. Кот-д’Ивуар (+5)

45. Камерун (+12) и многие другие африканские сборные.

Подопечные Сергея Реброва имеют в своем активе 1 557.47 балла и пропустили вперед Нигерию и Алжир, из-за чего и упали на две позиции вниз и сей час располагаются на 30 месте.

В марте «сине-желтая» команда сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В первой тройке все сильнейшие сборные планеты сохранили остались на своих местах: Испания лидирует, второй идет Аргентина, на третьем месте разместилась Франция.

Напомним, соперником Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ стала Швеция.