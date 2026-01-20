В Китае за год репрессировали почти миллион человек, — СМИ

Руководство Китая усиливает контроль над политической системой страны, используя масштабную антикоррупционную кампанию для устранения нелояльных кадров и укрепления личной власти. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, кампания, которая формально подается как борьба с коррупцией, фактически переросла в механизм обеспечения абсолютной политической лояльности к Си Цзиньпину. Ее масштабы и интенсивность стали беспрецедентными за последние десятилетия.

В 2025 году дисциплинарные органы Компартии Китая привлекли к ответственности 983 тысячи человек. Это на 10,6% больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем с момента начала публикации соответствующей статистики около 20 лет назад.

Аналитики связывают новую волну расследований с подготовкой к утверждению очередного пятилетнего плана развития страны. По их оценкам, кампания направлена на обеспечение безусловного выполнения политической линии Си Цзиньпина на всех уровнях власти. Официальная газета Компартии People’s Daily уже предупредила, что любые отклонения от указаний руководства или проявления так называемой бюрократической инерции будут считаться серьезными дисциплинарными нарушениями.

Репрессии затронули даже высшие эшелоны власти и органы контроля. На последнем заседании Центральной комиссии по проверке дисциплины зафиксировали самую низкую явку с 1986 года — отсутствовали около 10% ее членов. Среди отстраненных или исчезнувших из публичного пространства оказались высокопоставленные чиновники и генералы, в том числе бывший заместитель председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдун, которого ранее считали приближенным к Си.

Параллельно государственные СМИ Китая активно транслируют показательные судебные процессы и публичные «признания» чиновников, что, по оценкам наблюдателей, напоминает практики политической пропаганды прошлого века.

Последствием тотального контроля стала фактическая парализация государственного управления. Более 140 тысяч чиновников были наказаны за так называемую бездеятельность — страх допустить ошибку или привлечь внимание дисциплинарных органов заставляет многих бюрократов избегать принятия любых решений.

В то же время часть должностных лиц пытается продемонстрировать лояльность руководству, механически копируя политические и экономические приоритеты Си. Это приводит к массовым инвестициям в полупроводниковую отрасль и электромобили даже в регионах, где такие проекты экономически необоснованны, что создает риски формирования «финансовых пузырей».

Ранее СМИ сообщали, что Китай отрабатывает операцию против Тайваня по венесуэльскому образцу.