ЕС готовит ответ на пошлины: США сделали заявление

Ответ стран Европы на американские пошлины был бы «неразумным». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает в понедельник, 19 января.

Отвечая на вопрос о тарифах от США, Бессент повторил, что «Гренландия необходима для национальной безопасности США».

«Президент рассматривает Гренландию как стратегический актив для Соединенных Штатов. Мы не будем передавать нашу безопасность в полушарии никому другому», — заявил министр.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. В ответ ЕС рассматривает введение пошлин против американских товаров. Варианты планируют обсудить на экстренном саммите в Брюсселе 22 января.