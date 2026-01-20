Шмыгаль предупредил МАГАТЭ о подготовке атак РФ на украинские АЭС

Министр энергетики Денис Шмыгаль 19 января провёл разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, во время которого обсудили риски для украинской энергосистемы из-за подготовки Россией массированных атак, возможную внеочередную встречу руководящего совета Агентства и дальнейшую работу миссий МАГАТЭ на украинских атомных объектах.

«Проинформировал господина Гросси о подготовке россиянами очередной массированной атаки против энергетической инфраструктуры с возможными ударами по объектам и сетям, обслуживающим атомные станции. Договорились в ближайшее время совместно заслушать руководителей АЭС и глав миссий МАГАТЭ, работающих на объектах», — рассказал Шмыгаль.

Также стороны обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему.

В свою очередь, Гросси сообщил, что Агентство готовит отчёт и методологию оценки влияния российских атак на работу атомных станций.

Шмыгаль отметил, что дальнейшее присутствие миссий МАГАТЭ на украинских энергообъектах имеет стратегическое значение. И сообщил, что МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов.

Вместе с тем, во время разговора министр подчеркнул недопустимость перемещения миссии МАГАТЭ в временно оккупированные регионы Украины через территорию РФ.

Напомним, с целью принудить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования по прекращению войны государство-агрессор РФ рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства — речь идёт о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. По данным ГУР, на середину января 2025 года Россия осуществила разведку десяти соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.