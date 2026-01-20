Европа должна сосредоточиться на войне в Украине, а не на Гренландии, — Трамп

Президент США Дональд Трамп посоветовал Европе «сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на Гренландии». Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его усилиям по получению контроля над Гренландией.

«Европа должна сосредоточиться на войне с Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии», — заявил президент США.

На вопрос, введет ли он тарифы для европейских стран, если не будет заключено соглашение по Гренландии, Трамп ответил: «Я выполню это на 100%».

Глава Белого дома отверг тезис о том, что Норвегия не имеет влияния на присуждение Нобелевской премии мира. «Норвегия полностью контролирует это, несмотря на то, что они говорят», — сказал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что президент США написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Премьер Норвегии подтвердил, что Трамп действительно отправил ему письмо, в котором связал посягательство на Гренландию с тем, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

«Это сообщение, которое я вчера вечером получил от президента Трампа. Оно поступило в ответ на короткое сообщение президенту Трампу от меня ранее того дня — от моего имени и президента Финляндии Александра Стубба», — отметил Стьоре.

В письме Стьоре и Стубб в дружеском тоне призвали Трампа сделать шаги для снижения напряженности и предложили провести телефонный разговор.

Напомним, в США заявили, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована «слабостью» Европы и стратегическими интересами Штатов.