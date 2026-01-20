Индия отказывается от российской нефти и рассматривает закупки у Венесуэлы, — Reuters

Государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья из-за западных санкций. Об этом сообщил финансовый директор компании Девендра Кумар Reuters.

По словам топ-менеджера, компания строго придерживается всех введенных ограничений и пока не импортирует нефть из России.

«Мы строго придерживаемся всех введенных санкций и на данный момент не импортируем российскую нефть. В ближайшей перспективе мы не ожидаем никаких перебоев в нашем экспорте готовой продукции», — заявил Кумар.

Mangalore Refinery рассматривает возможность закупки венесуэльской нефти в случае благоприятных коммерческих условий.

По словам финдиректора, решение будет зависеть от стоимости фрахта и общей экономической целесообразности поставок.

Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 500 тысяч баррелей в сутки, расположенным в южном штате Карнатака.

Сейчас Mangalore Refinery покрывает свои потребности в нефти за счет закупок на Ближнем Востоке, а также спотовых контрактов на мировом рынке.

Mangalore — не единственная индийская компания, которая рассматривает венесуэльскую нефть как альтернативу российской.

Среди потенциальных покупателей также:

— Reliance Industries Ltd;

— Indian Oil Corp;

— Hindustan Petroleum Corp.

Напомним, ранее индийские компании заявили о том, что они готовы покупать нефть у Венесуэлы в случае, если США предоставят соответствующее разрешение.