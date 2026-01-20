Все разделы

Новости > Из-за ЧС в энергетике в Киеве начали действовать мобильные кухни, в школах — спецклассы

Из-за ЧС в энергетике в Киеве начали действовать мобильные кухни, в школах — спецклассы

Агата Кловская
20.01.26 10:31
255
Из-за ЧС в энергетике в Киеве начали действовать мобильные кухни, в школах — спецклассы

В Киеве на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике начали работать мобильные кухни. При этом в школах появились спецклассы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По словам Свириденко, они вместе с профильными министрами обсудили состояние инфраструктуры и определили конкретные шаги для стабильной работы социальной сферы.

Министерство здравоохранения совместно с областными военными администрациями обеспечивает бесперебойную и автономную работу больниц, чтобы ни один медицинский учреждение не остановилось из-за отключений электроэнергии.

Все больницы оснащены альтернативными источниками питания, прежде всего генераторами, а государство дополнительно предоставляет резерв генераторов и топлива там, где это необходимо.

Отдельно Свириденко добавила, что под контролем остается обеспечение медикаментами: в больницах и аптеках есть необходимые запасы, а контроль за ценами на лекарства усилен.

В сфере образования часть учебных заведений перешла на дистанционное обучение или временно приостановила занятия из-за ситуации в энергетике. В Киеве все школы, кроме детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля.

Министерству образования поручено обеспечить сохранение зарплат педагогическим работникам на период вынужденных каникул.

Для детей, которых родители не могут оставить дома, работают специальные классы с резервным электропитанием — в столице уже открыто 284 таких класса, где есть тепло и свет.

Особое внимание уделено поддержке маломобильных людей и одиноких пенсионеров. Министерству социальной политики и областным администрациям поручено срочно проверить, кто нуждается в дополнительной помощи из-за холода в домах, с особым фокусом на Киев.

Также, как добавила премьер, под отдельным контролем находятся социальные учреждения — центры для переселенцев, детские дома семейного типа и учреждения постоянного проживания, которые должны быть обеспечены электроэнергией, топливом для генераторов и горячим питанием.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развертывает мобильные кухни, чтобы люди могли получить горячую пищу.

В Киеве уже работают 41 такая кухня, еще 40 находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

Правительство готовит решение о дополнительном финансировании из резервного фонда госбюджета для обеспечения горячим питанием уязвимых категорий населения, в том числе в столице.

Напомним, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку россияне сильно повредили украинские энергообъекты, а на улице начались сильные морозы.

fraza.com
