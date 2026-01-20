Все разделы

Новости > В Иране заявили о 5000 погибших во время протестов

В Иране заявили о 5000 погибших во время протестов

Александр Панько
19.01.26 16:53
199
В Иране заявили о 5000 погибших во время протестов

По данным властей Ирана, во время протестов в стране погибло не менее 5000 человек. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя правительства страны.

По его словам, среди погибших — около 500 сотрудников силовых структур. Ответственность за смерть «невинных иранцев» чиновник возложил на «террористов и вооружённых мятежников».

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. По утверждению представителя власти, самые ожесточённые столкновения и наибольшее количество погибших зафиксированы в курдских районах на северо-западе страны. Он также заявил, что демонстрантов поддерживали и снабжали «Израиль и вооружённые группы за рубежом». Окончательное число жертв, по его словам, вряд ли значительно увеличится. Иранское руководство регулярно возлагает ответственность за беспорядки на внешних противников.

В то же время правозащитные организации приводят другие оценки. Базирующаяся в США организация HRANA накануне сообщила о 3308 погибших, отметив, что ещё 4382 случая находятся на проверке. По данным HRANA, подтверждено более 24 тысяч задержаний.

Базирующаяся в Норвегии курдско-иранская правозащитная группа Hengaw также сообщала, что самые жестокие столкновения происходили именно в курдских регионах Ирана.

Напомним, власти Ирана впервые применили дроны против протестующих.

Тэги: жертвы, Иран

