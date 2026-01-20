Республиканцы раскритиковали Трампа за тарифы против Европы

Сенаторы-республиканцы Том Тиллис и Лиза Мурковски в субботу, 17 января, раскритиковали решение Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины против европейских стран, поскольку это нанесет ущерб США и НАТО.

«Такой ответ нашим союзникам за отправку небольшого количества войск в Гренландию для учений — плох для Америки, плох для американского бизнеса и плох для союзников Америки», — написал Тиллис в соцсети X.

В то же время, отметил он, это «прекрасно для Путина, Си Цзиньпина и других противников, которые хотят раскола НАТО».

По словам Тиллиса, «тот факт, что небольшая кучка „советников“ активно подталкивает к силовым действиям с захватом территории союзника, выходит за рамки глупости». Это сводит на нет всю работу, которую Трамп сделал для укрепления НАТО за последние годы, добавил сенатор.

В свою очередь Мурковски назвала пошлины «ненужными, карательными и глубоко ошибочными».

«Они оттолкнут наших ключевых европейских союзников и не сделают ничего для продвижения национальной безопасности США», — написала она в сети Х, добавив, что эти шаги заставляют союзников из НАТО отвлекать ресурсы на Гренландию, что «играет прямо на руку Путину».

Сенаторша призвала Конгресс использовать свои полномочия по тарифной политике, чтобы пошлины «не превращались в оружие, которое вредит нашим альянсам и подрывает американское лидерство».

Группа из восьми сенаторов, включая Тиллиса и Мурковски, посетила в пятницу Копенгаген, где встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Том Тиллис и демократка Джин Шахин как сопредседатели двухпартийной группы наблюдателей Сената по вопросам НАТО в совместном заявлении по итогам визита сообщили, что сигнал от Дании и Гренландии был абсолютно четким: они стремятся к партнерству с США и готовы «продвигать общие цели в сфере безопасности».

По их словам, нет необходимости в дорогостоящей покупке или военном захвате Гренландии, «когда датские и гренландские союзники заинтересованы в сотрудничестве в Арктике».

Напомним, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%. По словам Трампа, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «полной и окончательной покупке Гренландии».