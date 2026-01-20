Сырский рассказал о мобилизации в Украине

Украина имеет гораздо лучшие показатели в вопросе укомплектованности подразделений, чем это было семь месяцев назад. Об этом в интервью LB Live заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«У нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад», — сказал он.

По его словам, это удалось сделать благодаря изменениям в двух подходах — надлежащем отношении к военнообязанным и мотивации.

«Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны — в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми. Потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения», — сказал Сырский.

По словам главнокомандующего, Украина имеет стабильные показатели в получении необходимого количества личного состава, которое было запланировано.

«И второе, такое паритетное направление — это уменьшение уровня самозалишения частей. Это даст нам возможность дополнительного получения военнослужащих и уменьшения нагрузки в плане мобилизации», — отметил Сырский.

Он пояснил, что для человека, который пришел в армию из гражданской жизни, процесс перехода в военную сферу может быть болезненным. И поэтому задача военных сделать этот процесс более комфортным, чтобы не произошло критических последствий вроде СЗЧ.

«Этот процесс перехода от гражданской к военной жизни и превращения в настоящего военного, воина, готового защищать Родину, обладающего необходимыми навыками и умениями, чтобы уничтожать врага, — наша задача сделать максимально комфортным и приемлемым для человека. Там, где этот процесс идет нормально, скажем, уровень самовольных остановок или нарушений минимальный. Там, где есть нарушения, в первую очередь нужно разбираться с командирами или работниками ТЦК, которые допустили эти нарушения. Потому что везде в основе лежат нарушения», — добавил Сырский.

Напомним, ранее новый министр обороны Михаил Федоров заявил, что в настоящее время в Украине около 200 тысяч военнообязанных самовольно покинули воинские части. Кроме того, по его словам, около 2 млн человек находятся в розыске за уклонение от мобилизации.