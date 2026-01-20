РФ пытается создать «буферную зону» на Харьковщине и Сумщине

Россияне усиливают давление на украинские позиции на Слобожанском направлении и пытаются создать так называемую «буферную зону» в Харьковской и Сумской областях. Об этом рассказал спикер 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк, сообщает телеканал «Мы — Украина».

По его словам, ключевая задача украинских подразделений — не допустить реализации намерений врага.

«Наша задача сейчас — не дать им создать эту „буферную зону“», — подчеркнул Карпьяк.

Спикер сообщил, что накануне малые пехотные группы армии РФ пытались атаковать украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области. Однако оккупанты понесли потери и были вынуждены отступить.

Кроме того, по словам Карпьяка, российские военные пытаются использовать газовую трубу для скрытого приближения к линии боевого соприкосновения. Однако эти попытки также завершаются неудачей.

За прошедшую неделю только за полчаса противник потерял 18 военнослужащих, которые пытались осуществить высадку через трубу. Точка выхода, по словам спикера, находится под полным контролем украинских защитников.

