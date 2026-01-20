Премьер Нидерландов выдвинул против Трампа громкое обвинение

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф наехал на президента США Дональда Трампа. Причиной стало желание американского лидера ввести пошлины против европейских стран из-за Гренландии.

В социальной сети Х политик написал: «Угрозы о введении пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы будем и впредь действовать единодушно и скоординировано».

Также добавляется, что Нидерланды, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Норвегия, Швеция и Великобритания как члены НАТО привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу, военные учения в регионе не представляют угрозы никому.

Подчеркивается: «Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем».

