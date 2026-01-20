Астрономы задались ну очень амбициозной целью

Уже в будущем марте-апреле эксперты из международного проекта Event Horizon Telescope желают снять первое в истории видео черной дыры. Как пишет издание The Guardian, для этого астрономы уже выбрали космический объект размером с Солнечную систему и массой в шесть миллиардов солнц.

Указывается, что так называемый Телескоп горизонта событий представляет собой сеть из дюжины радиотелескопов, расположенных в разных точках земного шара от Антарктики до Испании и Кореи.

Ранее, в 2019-м году, его ученые опубликовали первое в мире изображение тени черной дыры.

Сейчас же они готовятся снять фильм из кадров с сверхмассивной черной дырой в действии.

В публикации сказано, что специалисты будут снимать сверхмассивную черную дыру, расположенную в центре галактики Messier 87 (M87), чья масса эквивалентна шести миллиардам солнц, а ее размер сопоставим с Солнечной системой.

Сообщается, что объект подобных масштабов двигается достаточно медленно для того, чтобы из отдельных снимков получилась движущаяся картинка.

Поясняется, что съемка будет проходить в марте и апреле, так как в этот период черную дыру будет видно сразу с нескольких телескопов.

Один из исследователей космоса рассказал: «Возможно, у нас получится больше узнать о скорости вращения черной дыры и о том, каким образом черные дыры выпускают релятивистские струи. И то, и то – главные загадки нашей области знания».

Журналисты пишут, что ответ на вопрос, с какой скоростью вращается черная дыра, может помочь определить, каким образом эти объекты достигают таких грандиозных размеров.

Так, если черные дыры растут через аккрецию, собирая всю ближайшую материю подобно снежному кому, то, скорее всего, они вращаются крайне быстро. И, в то же время, наоборот, если черные дыры расширяются в основном за счет слияния с другими дырами, то после каждого нового слияния скорость вращения, возможно, замедляется.

Грядущая съемка, как ожидается, сможет пролить свет на механизм формирования релятивистских струй – огромных струй газа, выбрасываемых на огромные расстояния, а в случае с M87 они проходят через всю галактику, меняя ее эволюцию, а иногда и эволюцию соседних галактик.

Резюмируется: «Хотя сама кампания по съемке фильма пройдет весной, из-за одного только объема полученных телескопами данных ученым придется дождаться антарктического лета, прежде чем жесткие диски можно будет физически переправить на обработку в Германию и США».

