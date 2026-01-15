Все разделы

Новости > Аудит средств, реформа ТЦК и защита неба: озвучены первые приоритеты Минобороны

Аудит средств, реформа ТЦК и защита неба: озвучены первые приоритеты Минобороны

Александр Панько
15.01.26 09:23
94
Аудит средств, реформа ТЦК и защита неба: озвучены первые приоритеты Минобороны

Главной задачей нового министра обороны Михаила Федорова является защита украинского неба. Кроме того, он должен обеспечить проведение аудита финансирования и обеспечение боевых бригад дронами. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Он рассказал о совещании с Федоровым, в рамках которого были определены первые приоритеты Министерства обороны.

«Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее. Второе — в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта», — говорится в заявлении президента.

В частности, он сообщил об оперативном проведении аудита финансирования для оборонной сферы и получения от министра обороны путей закрытия дефицитов.

Зеленский рассказал о подготовке решений по увеличению финансового обеспечения украинских оборонцев на первой линии.

«Отдельно работаем с поставками дронов — Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта», — заявил президент.

Еще одним приоритетом для Министерства обороны лидер страны назвал территориальные центры комплектования.

«Третье — Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами», — говорится в заявлении Зеленского.

Он отметил необходимость «значительно более масштабных изменений» в процессе мобилизации, которые увеличат возможности для Сил обороны и безопасности Украины, а также экономических процессов в Украине.

Президент добавил, что уже в ближайшее время Федоров представит новую команду министерства.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 января поддержала назначение первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова новым министром обороны.

Тэги: Министерство обороны Украины, Михаил Федоров

Комментарии

